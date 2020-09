RHMZ PROGNOZIRA TOPLIJI SEPTEMBAR OD PROSEKA

Prva 4 dana septembra biće prosečno toplo i uglavnom suvo vreme za ovo doba godine sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha u granicama višegodišnjeg proseka (od 19ºC do 21ºC). Jutarnja temperatura imaće vrednosti u intervalu od 14ºC do 17ºC, a najviša dnevna od 24ºC do 27ºC. Promenljivo oblačno i vetrovito vreme, u jutarnjim i prepodnevnim satima, uz kišu mestimično ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom očekuje se prvog dana perioda.

U periodu od 05. do 19. septembra prognozira se toplije vreme za ovo doba godine sa češćim prolaznim naoblačenjima praćenim kišom mestimično ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Srednja dnevna temperatura vazduha biće iznad višegodišnjeg proseka (od 18ºC do 24ºC). Jutarnja temperatura imaće vrednosti u intervalu od 13ºC do 19ºC, a najviša dnevna, uz povremena kolebanja, od 23ºC do 28ºC; sredinom prve dekade septembra i do 30ºC. Kiša mestimično ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom predviđaju se u periodima od 08. do 10, kao i od 13. do 17. septembra. Oko 08. i 13. septembra postojaće i uslovi za pojavu kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih gradom, olujnim vetrom i intenzivnijim padavinama.

Ima izgleda da će se do kraja septembra održavati malo toplije vreme za ovo doba godine, ali sa češćom pojavom kiše ili lokalnih pljuskova. Srednja dnevna temperatura vazduha će biti malo iznad ili u granicama višegodišnjeg proseka (od 18ºC do 21ºC). Jutarnja temperatura imaće vrednosti u intervalu od 12ºC do 15ºC, a najviša dnevna od 22ºC do 28ºC. Padavine se predviđaju u periodu od 20. do 26, kao i krajem septembra.

Prognozirana količina padavina biće u granicama višegodišnjeg proseka za posmatrani period i imaće vrednosti u intervalu od 50 mm na severu do 70 mm na jugozapadu Vojvodine, od 65 mm do 80 mm u ostalim krajevima Srbije, a na planinama oko 90 mm.