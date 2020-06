REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U NOVOM NASELJU

JKP „Vodovod-Kruševac“, u skladu sa investicionim planom za ovu godinu, početkom juna počeo je rekonstrukciju vodovodne mreže u Novom naselju u Kruševcu, prečnika cevi 110 milimetara. U narednom periodu služba izgradnje će izvršiti više obimnijih radova na ovoj lokaciji, s obzirom da se rekonstrukcija sastoji iz tri faze. U planu je izrada tri vodovodne šahte radi pregrađivanja vodovodne mreže, kao i rekonstrukcija 50 priključaka za domaćinstva.

Prva faza, koja je u toku, odvijaće se na potezu od Takovske ulice do Lomine ulice u dužini oko 150 metara. Druga faza odvijaće se na potezu od Lomine ulice do ulice Svetog Save u dužini oko 150 metara, dok će treća faza biti na potezu od ulice Svetog Save do Vidovdanske ulice u dužini oko 200 metara. Prva faza započeta je privezivanjem privremenog voda sa obe strane, u dužini od 300 metara, i odvajanjem Zlatiborske ulice od ulice Branka Miljkovića. Tokom rekonstrukcionih radova može doći do privremenih i povremenih isključenja vode zbog prevezivanja stare i nove mreže. Radovi na prvoj fazi će se odvijati naredne dve nedelje, nakon čega će uslediti radovi na drugoj fazi.

Rekonstrukcijom mreže u ovom delu grada obezbediće se nesmetano vodosnabdevanje vodom korisnika u Novom naselju. Radovi se finansiraju sredstvima JKP “Vodovod – Kruševac” u iznosu od 6.712.103 dinara. Po okončanju radova na vodovodnoj mreži uslediće asfaltiranje ulica koje se finansira iz Budžeta grada Kruševca.