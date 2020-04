REDOVI I GUŽVA ISPRED APOTEKA I PRODAVNICA

U prodavnicama u Kruševcu gužve su počele da se stvaraju danas od ranih jutarnjih sati, pošto je najavljen policijski čas tokom celog vikenda kada građani neće moći da napuste svoje domove od petka u 17 časova do ponedeljka u pet ujutru.

U cilju suzbijanja širenja virusa korona i što manjeg kontakta građana kao mera je određen policijski čas od petak od 17 časova do ponedeljka do 5 ujutru. Za to vreme prodavnice neće raditi, a kretanje je zabranjeno. Penzioneri će moći u prodavnice u petak od 4 do 7. Dozvole za kretanje u vreme policijskog časa od juče posle podne mogu da se dobiju elektronski. Reč je o dozvolama za kretanje privrednika, poljoprivrednika i građana koji brinu o drugim licima.