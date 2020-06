RAZMATRA SE MOGUĆNOST OGRANIČENJA RADA KLUBOVA

Epidemiolog Darija Kisić Tepavčević kaže da se razmatra mogućnost da se ograniči rad klubova, jer se ispostavilo da je noćni provod najveći izvor zaraze virusa korona. Ona je navela da među obolelima od Covid19 najviše ima mlađih odraslih osoba.

“Ono o čemu sigurno treba razmisliti i o čemu smo pričali, što će da sledi u nekom narednom periodu je da se ograniči rad klubova, da bi smanjili izlasci do jutra. Ovo je nepopularno, ali se mora. To jeste najveći rasadnik infekcije”, rekla je danas Darija Kisić Tepavčević. Ona je navela da je to sada najčešći put prenošenja infekcije i da je posebno opasno ukoliko mlađi ljudi, koji odlaze u noćni provod, žive sa hroničnim bolesnicima ili sa starijim osobama. “Možemo da napravimo veliku tragediju u kući takvim ponašanjem”, naglasila je ona.

Upitana da li može da se desi ponovo uvođenje vanrednog stanja, ona je rekla da je ono bilo neophodno u fazi u kojoj je to urađeno, kako bi se ojačao zdravstveni sistem, a da sada nema potrebe za tim. “Sada smo ojačali zdravstveni sistem, imamo laboratorijske i kadrovske kapacitete i nadamo se da ih nikada nećemo iskoristiti u punom obimu”, navela je ona. Ona je još jednom ponovila da su efikasne mere – socijalna distanca, nošenje maski u zatvorenom prostoru i pranje ruku.

Izvor: novosti.rs/b92.net