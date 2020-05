PRVE PROGNOZE: IZUZETNO TOPLO LETO 2020.

Prema najavama RHMZ-a za period od 1. juna do 31. avgusta, srednja sezonska temperatura vazduhva biće iznas proseka, sa odstupanjem za oko +2 stepena. Vrednosti srednje sezonske temperature kretaće se od 21 do 24 stepena, dok će u višim predelima ona iznositi od 13 do 17 stepeni. Broj tropskih dana sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni i višom, kretaće se u nižim predelima u intervalu od 30 do 55 dana. Kada je reč o padavinama, prema prvim najavama RHMZ-a za ovaj period, očekuje se sušno leto u većem delu srbije. Sezonska količina padavina biće od 120 do 250 milimetara, dok će u brdsko-planinskim predelima biti nešto više vrednosti, od 190 do 250 milimetara. Toplije i prosečno suvo vreme nastaviće se i tokom avgusta, te neće biti prepreka da se i tokom ovog meseca odlučite za godišnji odmor i letnje destinacije.

Glavni letnji mesec, kada se očekuje pretežno tropsko vreme obeležiće nekoliko toplotnih talasa i temperature iznad proseka. Srednjaminimalna temperatura vazduha u julu imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1,6 stepeni. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha od 19,1 stepen. Premanajavama RHMZ-a srednja maksimalna temperatura u julu biće iznad proseka, sa vrednostima za oko 2,3 stepena u odnosu na višegodišnji prosek.

Prema prognozama meteorologa servisa AccuWeather, topli i suvi talasi preovladaće u većem delu južne Evrope u narednim mesecima, što bi moglo da donese problem poljoprivrednicima. “Temperature će se kretati od 30 do čak 40 stepeni u pojedinim delovima, a toplotni talasi, koji će se javljati u nekoliko navrata, zahvatiće severne delove Italije kao i delove Balkana”, prognoze su ovog servisa.

Tropske noći smo imali i tokom maja, sa temperaturom od 25 stepeni, koliko je zabeleženo u Kraljevu, a prema najavama, i letnje temperature biće znatno iznad proseka. “Na osnovu trenutnih analiza, sve te analize upućuju da ćemo imati nešto toplije leto sa temperaturama nešto višim od proseka, čak do dva stepena višim od proseka i sumu padavina nešto nižom od uobičajene. Očekuju se neke količine padavina od 120 do 240 milimetara u nižim predelima”, rekao je pre nekoliko dana Jugoslav Nikolić tokom gostovanja u Jutarnjem programu RTS-a.