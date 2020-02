PROGNOZA ZA MART, SNEG SAMO NA PLANINAMA??

Najnovija mesečna prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda potpuno je jasna: sa zimom je gotovo, ko je video sneg, video ga je, pošto u narednih mesec dana, osim retko na pojedinim planinama, ne da neće biti belog pokrivača nego se temperature čak ni u najhladnijem delu dana neće spuštati ispod nule!!

Godišnje doba u kojem sve počinje da se budi i cveta zvanično počinje 21. marta, ali prema vremenskim prilikama možemo slobodno reći da je proleće već stiglo u našu zemlju i za nama ostavilo još jednu poprilično toplu zimu.

Očekuje se da će srednja temperatura vazduha tokom marta u Srbiji biti do dva stepena iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od sedam do devet stepeni u nižim predelima, dok će u brdsko-planinskim oblastima temperatura vazduha iznositi od nula do dva. Ako posmatramo srednju maksimalnu temperaturu vazduha za mart ona će prema najavama Republičkog hidrometeorološkoh zavoda u Srbiji biti u intervalu od 11 do 15 stepeni, a u planinskim predelima od četiri do devet. Srednja minimalna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od dva do šest, dok će u planinskim predelima biti od sedam stepeni ispod nule, do jednog stepena. Očekuje se da broj mraznih dana (dan sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha manjom od nula stepeni) u nižim predelima bude u intervalu od pet do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima od 15 do 22. Sneg će par dana padati na planinama, Zlatiboru i Kopaoniku.

Prema svemu najavljenom, možemo reći da je proleće već stiglo u našu zemlju, a zima prolazi bez snega. Ipak, moramo biti pripremljeni u slučaju da nas iznenadi „Baba Marta“, jer je mesec mart karakterističan po tome da jednog dana imamo prolećne, a već drugog zimske temperature.

Izvor: blic.rs