PRODAVNICE KOJE ĆE RADITI U SUBOTU OD 04 DO 07

Za sugrađane starije od 65 godina, radi posebnih mera zaštite od pandemije virusa u subotu, 04. aprila 2020. godine, trgovci će otvoriti svoje radnje u terminu od 04.00 do 07.00 časova ujutru. Još jednom se apeluje na najstarije potrošače da idu u kupovinu samo ako je to neophodno i da poštuju preporučene mere zaštite.

U skladu sa najnovijom odlukom Vlade Republike Srbije o ograničenju kretanja građana od subote u 13 časova do ponedeljka u 5 časova, od sutra je prilagođeno radno vreme Lidl prodavnica u celoj Srbiji. Subotom će sve Lidl prodavnice raditi skraćeno od 7 do 12 časova, dok će vreme predviđeno samo za kupovinu starijih od 65 godina od sada biti subotom od 4 do 7 časova. Nedeljom će prodavnice u svim gradovima biti zatvorene.