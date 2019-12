PRODAVCI NEĆE SMETI DA ZOVU BEZ VAŠE DOZVOLE

Građani bi uskoro mogli biti zaštićeni od svakodnevnih poziva nastrljivih trgovaca koji nude svoje proizvode pozivima na fiksne i mobilne telefone. To će, kako piše Blic, omogućiti novi zakon o zaštiti potrošača koji se očekuje do kraja godine.

Nacrt zakona je prošao javnu raspravu, sada se čeka da ga odobri vlada, zatim o njemu treba da odluče poslanici, a sve što je tim zakonom predviđeno predstavlja istovremeno ujednjačavanje s evropskim zakonodavstvom, konkretno s onim što se nalazi u Poglavlju 28. Zabranjeno će biti, kako predviđa nacrt zakona, da trgovci upućuju poruke ili pozove telefonom potrošačima koji su se upisali u registar potrošača kao oni koji ne žele da primaju pozive i poruke u okviru promocije i prodaje telefonom. Postupak upisa uređuje ministar, kao i uslove i način korišćenja registra.

Međutim, Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača za Blic kaže da će taj deo zakona biti regulisan podzakonskim aktima, koji jos nisu doneti i on ih ne očekuje u skorije vreme, što znači da ni lista upisa neće biti skoro formirana. Zakon još predviđa da Ratel vodi poseban registar u kojem bi trebalo da se nađu telefonski brojevi onih koji ne žele da telefonom dobijaju ponude trgovaca, a čime bi njihova privatnost bila zaštićena. To takođe podrazumeva da prodavci pre nego što ukucaju nečiji telefon treba da provere da li je on u registru. Zakon predviđa i rešavanje sporova između trgovaca i potrošača vansudskim poravnanjem.