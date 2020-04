PREKO 9000 INFICIRANIH, 179 OSOBA PREMINULO

U Srbiji je u poslednja 24 časa od virusa korona preminulo šest osoba, a novoobolelih je 285.

Od poslednjeg izveštaja testirano je čak 6.703 građana, a procenat zaraženih je nešto veći nego juče, premda i dalje ispod 5 odsto, odnosno 4,25

U našoj zemlji je od novog virusa do sada izlečeno ukupno 1.343, u odnosu na jučerašnjih 1.292 ljudi.

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković apelovao je one koji ne moraju da izlaze tokom vikenda, da to ne rade i zamolio za ličnu odgovornost. Zabrana kretanja počinje danas u 18 sati do subote u 5 ujutru, a tokom vikenda, takođe od 18 časova do 5 ujutru narednog dana.

I u narednom periodu potrebno je izbegavanje kontakata i to treba da bude solidarno i odgovorno, jer samo tako možemo da privedemo kraju ovu borbu sa koronavirusom, rekao je doktor Srđa Janković na konferenciji za novinare.