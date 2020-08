PRED NAMA JE VEROVATNO NAJTOPLIJI DAN OVE GODINE

Prava tropska noć je iza nas pošto je minimalna temperatura u našem gradu. izmerena u 6.00 časova jutros, iznosila čak 25 stepeni!!

A da je pred građanima cele Srbije paklen dan, verovatno i najtopliji u 2020. godini kako su najavili meteorolozi, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 9.00 časova. Redom: Banatski Karlovac 28, Beograd, Zrenjanin, Kikinda 27, Novi Sad, Smederevska Palanka, Ćuprija 26, Valjevo, Kruševac, Negotin 25..

“U nedelju vrhunac vrelog talasa uz maksimume i do +38 stepeni Celzijusa ponegde. Od ponedeljka pre podne na zapadu i severozapadu, a do noći ka utorku i nad celim regionom destabilizacija atmosfere i popuštanje vrućine. U utorak maksimum od +20 stepeni Celzijusa na zapadu do oko +25 na istoku”, poslednja je prognoza Marka Čubrila, profesora geografije i dežurnog eks-Ju meteorologa. Kako su ranije obelodanili stručnjaci, ovaj vreo talas nam je pristigao ni manje ni više nego sa severa Afrike.

Zato ne čudi što je danas u celoj Srbiji na snazi narandžasti meteoalarm, dok će se on sutra zadržati samo na istoku i jugu naše zemlje, a u ostalim delovima biće nešto prijatnije i manje opasnije vreme. “Vreme je opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova”, stoji u uputstvu RHMZ za narandžasti meteoalarm.