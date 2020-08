POSKUPLJUJE MESO, NAJPRE SVINJETINA, ZA 20-ak DINARA??

Proizvođači predviđaju da će svinjsko meso poskupeti oko 20 dinara po kilogramu, a skok cena u maloprodaji bio bi od sedam do osam odsto, prenose mediji. Cene mesa na stočnim pijacama u našoj zemlji ostale su gotovo identične ako se uporede avgust ove i prošle godine. Ovo se može zaključiti ako se pogledaju izveštaji Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS) za 2019. i 2020. godinu. Proizvođači, međutim, ističu da su cene prasadi čak i niže u odnosu na 2019, ali da će, prema svim predviđanjima, najpre poskupeti upravo svinjsko meso.

Kako je za Politiku rekao Vukoje Muhadinović, vlasnik Industrije mesa “Topola”, trenutno je na tržištu stagnacija cena. “To mirovanje cena u poslednjih mesec i po dana rezultat je problema u trgovanju između EU i Kine. Koliko sam obavešten, ta situacija je nedavno razrešena. Očekuje se da krene izvoz pa tako i veći rast cena. To će se odraziti i na nas”, kaže Muhadinović. U prvoj polovini godine cena je bila izuzetno dobra za proizvođače. On očekuje da će zbog svih dešavanja na svetskom tržištu, u narednih mesec ili dva, doći do rasta cena svinja od dvadesetak dinara po kilogramu.