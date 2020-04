“POLICIJSKI ČAS” OD 84 SATA TOKOM VASKRŠNJIH PRAZNIKA

Policijski čas, odnosno zabrana kretanja zbog epidemije koronavirusa trajaće od petka 17. aprila u 17 časova do utorka 21. aprila u 5 sati. Ovo znači da će građani ostali u svojim domovima ukupno 84 sata.

Stav Sinoda Srpske pravoslavne crkve bio je da bi trebalo ukinuti policijski čas na najveći hrišćanski praznik. Međutim stav struke, epidemiologa i lekara iz Kriznog štaba ostao je nepromenjen, odnosno da zabranu kretanja ne treba nipošto ukidati.

Ova odluka je doneta danas na sednici Vlade, i stupa na snagu po objavljivanju u Službenom listu. Ovo će, ujedno, biti i najduži policijski čas od kada je uvedeno vanredno stanje, koji se iz vikenda u vikend produžavao. Tačnije, pre dve nedelje, prvi put je zabrana kretanja uvedena vikendom (4. aprila), i tada je trajala od 13 sati od subote, do ponedeljka do 5 časova ujutro ili ukupno 40 sati. Prošle nedelje, tačnije vikenda, policijski čas je produžen, i trajao je 60 sati. U tom periodu, građani Srbije nisu mogli da se kreću od petka od 17 časova, do juče do 5 sati ujutro. Ovo, najnovije produženje policijskog časa, ujedno će biti i najduže do sada sa trajanjem od 84 sata, što je u prevodu 3,5 dana.

Takođe danas, Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić potpisala je Odluku o formiranju Štaba za upravljanje krizom u Nišavskom i Topličkom upravnom okrugu. Ovaj štab je oformljen na inicijativu Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID–19, koji je danas zasedao i kojem predsedava premijerka. Za predsednika Štaba za upravljanje krizom imenovan je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, a za članove su izabrani epidemiolozi prof. dr Darija Kisić Tepavčević i prof. dr Branislav Tiodorović, infektolog dr Miloš Korać, kao i članovi MUP-a, Ministarstva odbrane, BIA, i načelnici okruga.

Izvor: blic.rs / srbija.gov.rs