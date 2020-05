PIJACE U KRUŠEVCU RADIĆE OD 07 DO 15 SATI

Za razliku od prethodnih godina, kada su izletišta širom Srbije bila prepuna zbog proslave Prvog maja, praznika rada, pandemija virusa korona dovela je do otkazivanja i ove manifestacije. Zabrana kretanja za prvomajske praznike traje od četvrtka 30. aprila u 18 sati do subote 2. maja u 5 sati ujutru. Ko se ipak bude odlučio za uranak, rizikovao je da bude kažnjen novčano između 50.000 i 150.000 dinara, odnosno kaznom zatvora.

Mere zabrane kretanja ne odnose se na starije od 65 godina. Oni su mogli, u trajanju od sat vremena, dva puta, bilo kada u toku dana, da izađu iz svojih domova i prošetaju. Ostali građani moći će da napuste dom u subotu, 2. maja, u pet ujutru, a biće u obavezi da se vrate najkasnije u 18 časova. Policijski čas od 18 sati važiće i u nedelju, 3. maja, i biće završen u ponedeljak u 5 sati ujutro.

Tokom vikenda, u cilju smanjivanja kontakata sa drugim ljudima na minimum, biće i dalje na snazi zabrana okupljanja više od dvoje ljudi na otvorenom prostoru. Kao i do sada, šetanje kućnih ljubimaca omogućeno je od osam do deset ujutru, odnosno od 23 do jedan ujutru, u rasponu do 200 metara od mesta prebivališta.

Kruševačke Stara i Nova zelena pijaca, kvantaška, stočna i buvlja pijaca biće otvorene u subotu i nedelju od 07.00 do 15.00 sati.

Trgovine će u danima vikenda takođe raditi, prema preporuci republičkog i gradskog Kriznog štaba. Manje prodavnice uglavnom do 17.00 u subotu i nedelju, a veći trgovinski lanci uglavnom do 15.00 sati.

Izuzetak je Lidl market, koji je odlučio da ipak i tokom prvomajskog vikenda, ne otvara svoje prodajne objekte.

U subotu i nedelju od 08.00 do 17.00 sati biće otvorena i većina velikih drogerija.

Apoteke u Kruševcu, takođe će raditi u subotu i nedelju, tokom dana.