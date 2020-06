ON LINE UPIS I U SREDNJE ŠKOLE PREKO E-UPRAVE

U sredu i četvrtak, 8. i 9. jula 2020. godine, na portalu e-Uprave biće dostupna nova usluga – elektronski upis u srednju školu. Usluga će biti omogućena za sve redovne škole i gimnazije osim muzičkih, baletskih, specijalnih i privatnih škola.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-Upravu rekao je da će prvi put upis u srednju školu će biti dostupan potpuno elektronski ‒ od podnošenja prijave za upis do notifikacije da je upis kompletiran, tako da učenici i njihovi roditelji ili drugi zakonski zastupnici ne treba da dolaze u školu radi upisivanja. “Mogućnost upisa učenika direktno u školi postojaće i ove godine, ali je preporuka da se upis odradi onlajn preko Portala eUprava”, napomenuo je Jovanović, saopštila je Kancelarija za IT i e-Upravu. Škole će, po prijemu prijave koju je roditelj popunio na portalu e-Uprave, po službenoj dužnosti pribaviti podatke o učeniku iz matične knjige rođenih, iz evidencije prebivališta i informaciju iz zdravstvenog informacionog sistema o obavljenom lekarskom pregledu, kao i podatke o prethodno završenom obrazovanju, na bazi čega je učenik i bio raspoređen u tu srednju školu. Na osnovu tih podataka i podataka koje je roditelj popunio u prijavi ovlašćeno lice škole će završiti upis, bez potrebe da roditelj dolazi u školu. “Dakle, potrebno je samo da roditelj ima kreiran nalog na portalu e-Uprava kako bi mogao da pokrene uslugu e-Upis u srednju školu. Zbog toga svi roditelji (ili drugi zakonski zastupnici) koji imaju decu za upis u srednju školu treba da provere svoje naloge na Portalu eUprava. Ukoliko ih nemaju, potrebno je da ih kreiraju, kako bi 8. i 9. juna 2020. godine elektronski upisali svoje dete u srednju školu u kojoj je raspoređeno”, piše u saopštenju.

Što se tiče muzičkih, baletskih i specijalnih škola, kako se napominje, upis se vrši 29. juna, za šta je potrebno da se roditelji obrate tim školama kako bi se informisali o posebnim uslovima upisa. I ove škole će u pozadini koristiti elektronski sistem za upis, tako da ni ovim roditeljima takođe neće biti traženi na uvid papirni dokumenti.

Izvor: rts.rs