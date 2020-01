OLAKŠICE NA NOVOZAPOSLENE I DO 3 GODINE

Od ovog januara na snazi su poreske olakšice koje bi trebalo da pospeše zapošljavanje u 2020. godini. Povećan je i neoporezivi deo zarade i za pola procenta smanjen doprinos za penzijsko osiguranje.

Za radnika zaposlenog u ovoj godini, poslodavac će imati olakšicu naredne tri godine. U ovoj, doprinose uopšte neće plaćati, do treće godine olakšica će pasti na 85 procenata, dok će se za porez na zaradu kretati od 70 do 60 odsto. Uslov je da je radnik bio nezaposlen u prošloj i do aprila ove godine, ili student koji je u međuvremenu diplomirao.

Dok je rezutat povećanja neoporezivog dela zarade i smanjenja stope doprinosa merljiv, efekat ostalih poreskih olakšica znaće se krajem godine. Procene na osnovu kojih su mere preduzete, ukazivale su da bi uz takvu pomoć do posla moglo oko pet hiljada ljudi. I u slučaju da takvo zaposlenje traje koliko i olakšica, struka smatra da će to dati dobar rezultat. “Uvek postoji rizik da će neko posle tri godine da otpusti, međutim, neko ko ima iskustvo sigurno je na tržištu rada u prednosti u odnosu na nekog ko nema iskustvo i ko tri godine ništa nije radio. Najopasnija stvar, a to su mnoge studije pokazale, je odsustvo sa tržišta rada”, kaže ekonomista Goran Nikolić. Zbog slabe pokretljivosti nezaposlenih i nedovoljnog interesovanja za prekvalifikacije,

Nacionalna služba za zapošljavanje će u ovoj godini najviše pažnje posveti toj meri, za šta je obezbedjeno 3,7 milijardi dinara. Uz strožu kontrolu obuka, rezultat će biti meren isključivo brojem zaposlenih polaznika.