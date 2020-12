ODLUKA KRIZNOG ŠTABA, KAFIĆI I TRŽNI CENTRI DO 20 SATI

Radno vreme svih ugostiteljskih objekata, tržnih centara, prodavnica, kao i uslužnih delatnosti, biće produženo do 20 časova, odlučeno je na današnjoj sednici Kriznog štaba za borbru protiv korona virusa, saznaje “Blic”. Kafići i restorani će, kako saznajemo, moći da rade duže nego do sada, ali bez muzike, s obzirom na to da je transmisija virusa znano veća kada ljudi pričaju glasnije.

Ova odluka Krizna štaba je zapravo predlog koji će danas biti prosleđen Vladi Srbije, a koja bi već tokom dana na sednici mogla ovaj predlog i da usvoji.

To bi značilo da će ovo novo radno vreme moći da se primeni već od sutra. Kako saznajemo, ove nove relaskirane mere važiće do petka, za kada je zakazana nova sednica Kriznog štaba.