OD 01. JANUARA POSKUPLJUJU CIGARETE I DUVANSKI PROIZVODI

Prema predloženim izmenama i dopunama Zakona o akcizama u naredne četiri godine očekuje se dodatno poskupljenje običnih cigareta i nesagorevajućeg duvana. Prvo koje će se desiti biće već u januaru naredne godine i to za 10 dinara po paklici. Razlog za to je uvećanje specifične akcize za dinar i po kod cigareta po paklici, pa će država po ovom osnovu od Nove godine uzimati proizvođačima 76,75 dinara umesto dosadašnjih 74,50, piše Blic.

To je norma koja je predviđena novim zakonskim rešenjem po kome će se dva puta godišnje, sve do kraja 2025. godine, za 1,5 dinara uvećavati specifična akciza. Uz nju se na cenu cigareta zaračunava i propocionalan komponenta ovog nameta od 33 odsto,koja ostaje i u naredne četiri godine nepromenjena. Na sve to se dodaje i PDV, pa zbog uvećanih državnih nameta, proizvođaći će povećati cenu za 10 dinara pa će najeftinije zadovoljstvo pušače koštati 270 dinara a oni koji vole kvalitetniji duvan, moraće iz džepa da izdvoje i preko 400 dinara.

Cilj ovih izmena je usklađivanje sa standardima EU, po kojima bi do 2025. godine država umesto sadašnjih 70, trebalo da prihoduje najmanje 90 evra na 1.000 komada cigareta, odnosno 1,8 evra po paklici.

„Sadašnji nivo oporezivanja akcizom u Srbiji iznosi 70 evra na 1.000 komada cigareta u kategoriji prosečne ponderisane maloprodajne cene, tako da je bilo neophodno da predložene izmene budu pažljivo odmerene, kako bi se izbegle promene u strukturi i obimu potrošnje“, stoji u obrazloženju Predlogu izmena i dopuna zakona o akcizama.

Pored cigareta i namet na nesagorevajući duvan biće uvećan i to značajno jer će sa sadašnjih 40 odsto otići na 60 odsto minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđenih za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene. To će se desiti već od 1. januara i važiće do 31. decembra 2021. godine što praktično znači da će se akciza na nesagorevajući duvan sa sadašnjih 6,76 procenata maloprodajne cene otići na 9,7 odsto. Obrazloženje za ovakav rast to što država želi da u narednom periodu smanji razliku između akcize na nesagorevajući duvan i one za cigarete.

Ovim zakonom predlaže se da osnovica za obračun akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta ostane nepromenjena ali da se iznos akcize uvećava za dinar po mililitru svake godine u narednom srednjeročnom periodu. Od 2021. godine bi bilo šest dinara po mililitru, dok će 2025. godine dostići 10 dinara po mililitru.

Sve u svemu, u naredne četiri godine pušaći će sve skuplje plaćati svoj užitak, pa je realno očekvati da 2025. godine srpske cene duvanskih proizvoda dostignu evropske.

