OČEKUJE NAS LETO TOPLIJE OD PROSEKA

Tokom nastupajućeg leta, a na osnovu dosadašnjih modela, naši stručnjaci očekuju da će srednja temperatura vazduha biti do dva stepena iznad višegodišnjeg proseka.

Krajem jula i početkom avgusta se očekuje pojava toplotnih talasa, odnosno perioda sa kontinuiranim nizom veoma toplih dana. Tokom leta, broj tropskih dana, sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni i više, u nižim predelima očekuje se u intervalu od 30 do 55 dana. Tokom leta prognozira se do 15 tropskih noći sa minimalnom temperaturom vazduha preko 20 stepeni, a u Beogradu 25.

Klimatski izgledi ukazuju da će tokom leta količina padavina biti ispod višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Letnja količina padavina se očekuje u intervalu od 120 do 240 milimetara u nižim predelima, a na planinama od 190 do 250 milimetara. Treba napomenuti da je u brdsko-planinskim predelima moguća i veća količina padavina, uslovljena intenzivnijim razvojem konvektivne oblačnosti. Prognozira se da će broj kišnih dana tokom letnje sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 18 do 28, a na planinama do 36 dana. Očekuje se da će tokom leta biti do tri dana sa količinom padavina većom od 20 milimetara.