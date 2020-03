OBUSTAVLJEN POST-EXPRES, POST-NET FUNKCIONIŠE

Javno preduzeće “Pošta Srbije” od danas je privremeno obustavilo obavljanje Post-ekspres usluga, a od juče se ne obavlja ni usluga Keš -ekspres.

“Pošta” će u narednom periodu nesmetano pružati univerzalne poštanske usluge i usluge novčanog poslovanja, i to se odnosi na pismonosne pošiljke mase do 2 kilograma, pismena u sudskom, upravnom i prekršajnom postupku. Zatim, pakete mase do 10 kilograma, poštanske uputnice (u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju), novčane doznake u međunarodnom saobraćaju – Western Union i MoneyGram i PostNet uputnice, usluge novčanog poslovanja – uplate na tekući račun, isplate sa tekućeg računa, uplate komunalnih usluga i plaćanje obaveza poput poreza, taksi, i drugo.

Izvor: b92.net