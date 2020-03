OBAVEŠTENJE APOTEKE KRUŠEVAC I A.U. “DR MAX”

“Obaveštavamo građane starije od 65 godina, trudnice, hronične pacijenate i druge sugrađane čija je mogućnost kretanja ograničena zbog aktuelne epidemiološke situacije, da su Grad Kruševac i Apoteka Kruševac u saradnji sa partnerom Apotekarskom ustanovom “Dr Max” organizovali kontakt centar za pomoć u nabavci i isporuci lekova na kućnu adresu.

Pozivanjem broja kontakt centra stupićete u kontakt sa apotekarima kojima ćete izneti vaše potrebe i napraviti dogovor oko slanja kurira na vašu adresu. Usluga savetovanja i dostave je besplatna. Brojevi telefona su:

037/417-740

064/820-23-10

Radno vreme će biti radnim danima u periodu od 08.00 do 18.00 časova, subotom od 08.00 do 14.00 časova, nedeljom od 08.00 do 12.00 časova, a isporuka u roku od 24 sata.”