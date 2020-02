NOVE CENE PUTARINA JUŽNO OD BEOGRADA

Vozači koji su ovih dana iz Beograda krenuli autoputem na jug bili su iznenađeni cenama putarine na pojedinim deonicama. Za razliku od ranijih korekcija koje su uglavnom išle naviše, ovog puta su im inkasanti na naplatnim rampama tražili i do 50 dinara manje nego pre 16. januara.

Tako sada vozači koji krenu iz Beograda za Smederevo umesto dosadašnjih 210 dinara sada treba da spreme 180 dinara, do Velike Plane će umesto 340 dinara izdvojiti 40 dinara manje, a do Jagodine će umesto 500 platiti 480 dinara. Oni koji se isključuju kod Ražnja umesto 720 dinara platiće 670, a do Aleksinca putarina sada košta 780, umesto 820 dinara. Do petlje Niš jug cena je 880 dinara, dok je ranije putarina do čeone naplatne stanice Niš koštala 900 dinara. Vozači koji nastavljaju put ka jugu od Beograda do Merošine platiće 900 dinara, a do Preševa 1.460 dinara. Na istočnom kraku Korirora 10, za isključenje na naplatnoj rampi Pirot Zapad izdvojiće 1.150 dinara, a cena putarine od Beograda do Dimitrovgrada je 1.290 dinara.

“Blic Biznis” je iz Puteva Srbije dobio informaciju da je zbog puštanja u rad osam novih naplatnih stanica, na istočnom i južnom kraku Koridora 10, koje su u funkciji od 16. januara 2020. godine, došlo do korekcija pojedinih cena.

“Reč je o bočnim naplatnim stanicama “Niš sever”, “Niš istok”, “Niš Malča”, “Pirot istok”, “Pirot zapad”, “Bela Palanka”, “Niš jug” i “Merošina”, a istog dana sa radom su prestale bivše čeone naplatne stanice “Niš“ i “Doljevac“, čime je uspostavljen zatvoreni sistem naplate putarine na relaciji Beograd-Preševo-Dimitrovgrad. Usvajanjem odluke o visini putarina došlo je do korekcija pojedinih cena zbog izmena u mernom, odnosno sistemu referentnih tačaka. Naime, početne/završne referentne tačke za zatvoreni sistem naplate putarine Beograd-Preševo-Dimitrovgrad su: petlja Tranšped, petlja Preševo i petlja Gradina”, objašnjavaju iz “Puteva Srbije” za Blic Biznis.

Cene putarine propisane su Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, a “Putevi Srbije” kao upravljač javnog puta, utvrđuju iznos naknade za određenu deonicu, uz saglasnost Vlade. “Vlada Repubike Srbije je dala saglasnost na Odluku o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta i njegovog dela i putnog objekta (putarina) u kojoj je definisana naknada za naplatne stanice na deonici Beograd-Preševo-Dimitrovgrad. Jedinična cena putarine po pređenom kilometru se nije menjala”, ističu iz “Puteva Srbije”.

Preuzeto sa blic.rs/biznis