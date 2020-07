“NOSITE MASKE, IZBEGAVAJTE SKUPOVE..” /video

Kovid ambulanta u Kruševcu, odnosno Ambulanta za respiratorne infekcije, smeštena u prostorijama Ambulante “14. oktobar” od prošlog četvrtka je ponovo otvorena od 07.00 do 20.00 sati, a na osnovu odluke Ministarstva zdravlja o ponovnom aktiviranju Ambulanti za pacijente sa respiratornim infekcijama usled svakodnevnog povećavanja broja zaraženih virusom korona u Srbiji. Kovid ambulanta u Dispanzeru za decu radi 24 sata. U prvom naletu korona virusa u Srbiji u martu ove godine, ili kako to epidemiolozi iz Republičkog kriznog štaba definišu, u prvom piku prvog talasa virusa Covid19 u Srbiji, dr Rada Joksimović Zmejkoski, specijalista radiologije bila je u to vreme vanrednog stanja angažovana upravo u kruševačkoj Kovid ambulanti. O trenutnom epidemiološkom stanju i preporukama dr Zmejkoski je govorila za TV Jefimija.

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je danas za RTS da se pravi pik u Srbiji, naročito na očekuje verovatno za pet, šest dana. Situacija u Vranju je, navodi nepovoljna, ali pod kontrolom. Virus je tu, nema nikakvog argumenta da on slabi svoje dejstvo, dodao je. Tiodorović navodi da građani moraju biti svesni da se za potrebe testiranja javljaju oni koji imaju tegobe, i da nema potrebe da oni koji su uplašeni, koji su možda bili u nekom kontaktu da gube vreme i izazivaju gužvu. “Ako bude i mala tegoba, blaga temperatura, bol u grlu, to ima opravdanja. Mi ovoga trenutka imamo utisak da veliki procenat onih koji nemaju nikakve tegobe, a javljaju se za pregled, da to nije neophodna mera i doprinosi stvaranju straha”, istakao je Tiodorović.