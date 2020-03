NEPOŠTOVANJE ODLUKA JE KRIVIČNO DELO

Nepoštovanje propisa, odluka i naredbi nadležnih organa radi sprečavanja i suzbijanja epidemije koronavirusa, kao i širenje lažnih vesti kojima se izaziva panika predstavljaju krivično delo, upozorava Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) i apeluje na građane da poštuju zaštitne mere Vlade Srbije.

Za krivično delo “Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije”, Krivičnim zakonikom je predviđena novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora. Ukoliko pak zbog nepoštovanja datih propisa i mera dođe do prenošenje zarazne bolesti, okrivljenom za ovo krivično delo – “prenošenje zarazne bolesti”, preti kazna zatvora do tri godine.