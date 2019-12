NEKI LEKOVI I NAMIRNICE SADRŽE ALKOHOL

Prošle nedelje, tokom velike akcije saobraćajne policije usmerene na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju, nemali broj Srba nije prošao alko-test a da alkohol nije ni video, a kamoli okusio. Jedan od razloga jesu sirupi koje ovih dana koristi sve veći broj građana, jer je sezona virusa, a koji sadrže alkohol. Ako vas zaustavi patrola saobraćajne policije, do neprijatnosti može da dođe i ako ste prethodno koristili propolis sprej ili pojeli bombonu sa likerom.

Ukoliko sednete za volan nakon što ste konzumirali neku od namirnica ili proizvoda koji sadrže alcohol I yaustavi vas patrol saobraćajne policije, kako objašnjava bivši profesor Saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić, pre alko-testiranja, tražite od policajca da isperete usta vodom. “Postoji velika verovatnoća da će kod svakog ko je pre duvanja u alko-test konzumirao proizvod koji sadrži alkohol test pokazati nedozvoljen nivo promila alkohola u krvi.

Ako se desi da vam policajac ipak ne poveruje da ste pali test iz ovog razloga, tražite da vadite krv”, objašnjava Vujanić. Prema rečima sagovornika, tolerancija alko-testova u našoj zemlji se kreće plus-minus 0,2 promila, a ovi uređaji su toliko osetljivi da registruju i najmanje čestice alkohola. “Čak i ako samo isperete usta rakijom, alko-test će reagovati. Upravo zbog toga građani moraju biti oprezni prilikom konzumiranja svih namirnica koje sadrže alcohol”, kaže Vujanić.

Stručnjaci takođe ističu da je svakome ko pije ili konzumira proizvode na bazi žestine vrlo teško odokativno odrediti nivo alkohola u krvi jer sve zavisi od telesne težine, količine hrane koju ste pojeli i vremena koje je prošlo otkako ste ga konzumirali pre nego ste seli za volan. Tako, na primer, kako bi izbegao kaznu, sat vremena pre sedanja za volan muškarac težak 63 kilograma ne sme da popije nijedno piće jer sa njim će imati 0,3 promila alkohola u krvi, a već nakon drugog imaće 0,5 promila. Kod muškaraca teških 70-90 kilograma jedno piće očitava 0,2 promila, što se toleriše, a dva pića pokazuju od 0,4 do 0,5 – a to je već prekršaj. Kod žena je situacija drugačija. Dame koje imaju do 90 kilograma moraju da izbegavaju alkohol sat vremena pre nego što sednu za volan jer će alko-test pokazati od 0,5 do 0,3 promila nakon samo jednog popijenog pića.