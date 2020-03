NAJVIŠE OBOLELIH U BEOGRADU, U KRUŠEVCU 10

Zamenica direktora Instituta “Batut” dr Darija Kisić Tepavčević rekla je da je najveći broj zaraženih u Beogradu i da je upitanju 158 osoba. “U Nišu 40, Valjevo 38, ovo su apsolutni brojevi, Valjevo i Niš imaju sličan ukupan broj prijavljenih, ali je velika razlika u veličini gradova. Novi Sad ima 21, Čačak 13 zaraženih osoba, Kragujevac 12, Čuprija i Kruševac po 10. Ostali gradovi imaju jednocifrene brojke“, rekla je ona.

“Oboljenje zdravstvenih radnika nije neočekivano, oni su prvi na udaru. Da podsetim, kada se prvi put virus javio mislilo se da on ne može da se prenese na čoveka i upravo je oboljevanjem medicinskih radnika tamo uočeno da je to moguće”. Ona je rekla da tačan broj zaraženih zdravstvenih radnika nema i da su se oni zarazili van zdravstvenih mesta, te da se zaraza nije proširila u zdravstvenim ustanovama.

Kon je istakao da je trenutno 202 hospitalizovano, ali nije precizirao koliki je ukupan smeštaj u srpskim bolnicama. “Očekujem da će prihvatni centri da se upristoje i biće mnogo lepši za videti, nego što je to sad. Kapaciteti su poznati, oko 100 je na Infektivnoj klinici, KBC Zemun, Dragiša Mišović, VMA, VBC. Kapacitet za smeštaj je preko hiljadu, a sada imamo i dodatni smeštaj na sajmištu. Priprema se za 2.000, kasnije za 6.000, a u krajnjem slučaju i 10.000.” On je istakao da je to priprema za najcrnji scenario i da se na Klinici za infektivne i tropske bolesti zadržavaju najteži slučajevi, dok se na sajmište šalju najblaži.

Dr Darija Kisić Tepavčeviće je rekla da je kapacitet zdravstvenog sistema za bolničko lečenje razrađen i da se broji u hiljadama. Podsetila je da je za vreme pandemije gripa 2009. godine više od 6.000 ljudi bilo hospitalizovano. “Što se tiče smeštaja na Sajmištu to je za one za blagom kliničkom slikom. Tamo će biti zdravstveni, međutim ako neko od nas bude zaražen i poslat na tamo, to će biti dobar znak da ima blagu kliničku sliku” , nadovezala se Kisić Tepavčević.

Upitan da li slanje na Sajmište znači odustajanje od kućne izolacije Kon je odgovorio potvrdno. “Kućna izolacija prestaje, ali kućna samoizolacija ne. Izolacija se sprovodi u odnosu na nekog ko je pozitivan, a samoizolacija ko je bio u kontaktu sa nekim ko je pozitivan.”, rekao je Kon. Kon je dodao da je skoro polovina zaraženih u Beogradu i da je on u najvećoj opasnosti.