METEOS: U UTORAK ZNATNO HLADNIJE VREME

U utorak znatno hladnije sa kišom i susnežicom, a ponegde na zapadu Srbije i sa vlažnim snegom. Samo će po Vojvodini biti pretežno suvo, a na severu Vojvodine sunčano. Razvedravanje će nastupiti tokom dana i u centralnim predelima Vojvodine. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C na severu do 4°C na jugu, a maksimalna od 4°C u Valjevu i Užicu do 10°C u Pirotu, ali će i tamo temperatura biti u padu. Zato se u zapadnoj i južnoj Srbiji minimalne temperature očekuju uveče.

U utorak u Kruševcu zahlađenje i naoblačenje sa kišom popodne. Vetar umeren severni i severozapadni, uveče umeren. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna 7°C i u padu popodne

.

U sredu hladno sa kišom, susnežicom i snegom, osim po Vojvodini gde će biti suvo, a na severu Vojvodine sunčano. Više padavina biće na jugoistoku i jugu Srbije. U četvrtak i petak ujutru se očekuje slab mraz u većini krajeva, što će se loše odraziti na voćke u cvatu, pa ih treba zaštititi ako je moguće. U toku dana toplije nego u sredu uz više sunčanih sati. U petak sunčano uz dalji porast temperature. U subotu i nedelju sunčani periodi i od nedelje još toplije.