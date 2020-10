METEOS: U UTORAK U KRUŠEVCU HLADNO, OD 9 DO 12°C

U noći ponedeljak na utorak obilna kiša u većini krajeva. Do utorka ujutru će prosečno pasti oko 50 lit/m2 kiše što je približno prosečnoj mesečnoj količini za ceo oktobar. U utorak znatno hladnije i kiša u većini predela uz vetrovito vreme, a dnevna temperatura svega oko 10°C na zapadu i severu Srbije. Na planinama iznad 1200 mnv je moguća susnežica i sneg. Popodne kiša prestaje na jugu Srbije uz delimično razvedravanje, a do večernjih sati prestanak padavina sledi i na severu Srbije. Vetar pojačan zapadni, u Vojvodini na momente olujni, a krajem dana u slabljenju. Pritisak znatno ispod normale. Minimalna temperatura od 7°C do 11°C, a maksimalna od 9°C na severozapadu do 15°C na krajenjm jugu i jugoistoku Srbije, u Vranju i Pirotu. Uveče prestaje kiša u svim krajevima, a kišna zona odlazi dalje na sever.

U noći ponedeljak na utorak u Kruševcu obilna kiša. U utorak znatno hladnije sa kišom pre podne, a popodne prestanak kiše uz postepeno razilaženje oblaka. Vetar umeren zapadni. Pritisak znatno ispod normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna 12°C.

U sredu sunčani periodi i toplije uz ređu pojavu kratkotrajne kiše popodne na zapadu Srbije. U četvrtak promenljiva oblačnost, popodne i uveče sa povremenom kišom. U petak i subotu hladnije sa mestimičnom kišom kojaprestaje u subotu. Od nedelje suvo vreme.