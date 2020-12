METEOS: U UTORAK SUNČANO UZ UMERENU OBLAČNOST

U utorak sunčani intervali uz malu do umerenu oblačnost. Samo će u Timočkoj Krajini biti oblačno sa povremenom susnežicom. Duvaće košava u pomoravlju i podunavlju, pre podne nešto slabija nego u ponedeljak, ali će ponovo biti u pojačanju krajem dana. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 0°C u Negotinu do 5°C u Vršcu, a maksimalna od 3°C u Negotinu do 12°C u Loznici.

U utorak u Kruševcu sunčani intervali uz umerenu oblačnost. Vetar umeren istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 9°C.

U sredu naoblačenje sa kišom koje se širi sa jugozapada na sve predele. Na severu će biti malo padavina. Duvaće jaka košava pre podne, koja će popodne i krajem dana biti u slabljenju. U četvrtak, petak i subotu pretežno oblačno sa vrlo malo sunčanih intervala. Vetar će biti slabiji i postojaće mala šansa za kratkotrajnu kišu, pre svega na jugu Srbije.