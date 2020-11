METEOS: U UTORAK POPODNE MOGUĆA KIŠA U KRUŠEVCU

U utorak pad temperature i naoblačenje sa kišom, a na višim planinama iznad 1400mnv u toku dana sneg. Kišni oblaci se premeštaju sa zapada i zahvataju najpre sever i zapad Srbije i u toku dana se premeštaju ka jugoistoku Srbije. Neće biti puno kiše, na jugu Srbije ostaje suvo veći deo dana i toplije nego na severu, a kiša dolazi tek uveče na to područje. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C na jugu do 8°C na severu, a maksimalna od 9°C na severozapadu i zapadu Srbije do 15°C na jugoistoku, u Pirotu.

U utorak u Kruševcu ujutru magla. Pre podne sunčani periodi, a popodne naoblačenje koje će usloviti kišu uveče. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 11°C.

U sredu suvo i oblačno u većini predela, a samo na jugoistoku i istoku pre podne slaba kiša. Na severozapadu će doći do delimičnog razilaženja oblaka sa sunčanim intervalima. U četvrtak suvo sa dužim sunčanim periodima, a u petak će doći do naoblačenja sa kišom popodne, najpre na severu i zapadu Srbije.

U subotu zahlađenje i moguć je prvi sneg u nižim predelima, sa većom šansom na zapadu Srbije. U Beogradu je moguća susnežica u subotu.