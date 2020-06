METEOS: U SUBOTU U KRUŠEVCU TOPLO, OKO 32°C

U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo sa dnevnim razvojem oblaka i mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom na jugozapadu Srbije u planinskim predelima. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 22°C, a maksimalna od 30°C do 33°C.

U subotu u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna oko 32°C.

U nedelju i početkom iduće sedmice pretežno sunčano i vrlo toplo sa dnevnim razvojem oblaka i ređom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na jugozapadu Srbije i u planinskim predelima. U ponedeljak krajem dana je moguća pojava lokalnih pljuskova ponegde i na severu Srbije. Maksimalna temperatura od 30°C do 34°C. Veći deo naredne sedmice takođe vrlo toplo i preovlađujuće sunčano uz ređe kratkotrajne lokalne pljuskove popodne.