METEOS: U SUBOTU TOPLO, POPODNE NAOBLAČENJE

U subotu naoblačenje sa kišom u zapadnim i severnim krajevima i padom temperature za 5 do 7 stepeni u odnosu na petak. Popodne kiša i u centralnim predelima, a na jugu i istoku Srbije suvo i toplije do večernjih dati. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 12°C, a maksimalna od 15°C na severozapadu do 22°C na istoku i jugu Srbije: u Negotinu, Pirotu i Vranju.

U subotu u Kruševcu toplo, pre podne sunčani periodi, a popodne postepeno naoblačenje. Uevče je moguća kiša. Vetar slab južni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna 21°C.

U nedelju malo svežije i preovlađujuće oblačnije vreme sa kišom povremeno. U ponedeljak i utorak duži sunčani periodi uz umerenu oblačnost i toplije, oko 20°C stepeni u toku dana. U sredu se očekuje prolazna kiša i osveženje po današnjoj prognozi. Samo bi na severu Srbije ostalo suvo. U četvrtak razvedravanje i za naredni vikend suvo sa sunčanim periodima i toplije od proseka.