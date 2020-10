METEOS: U SUBOTU OBLAČNO, POVREMENO SA KIŠOM

U subotu pretežno oblačno sa mestimičnom pojavom slabe kiše. Oblaci sa padavinskom zonom se premeštaju od severa ka jugu i jugoistoku Srbije. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C na jugu do 10°C na severu Srbije, a maksimalna od 12°C u Dimitrovgradu do 16°C u Negotinu, Loznici i na severu Vojvodine.

U subotu u Kruševcu preovlađujuće oblačno sa povremenom kišom popodne i uveče. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 14°C.

U nedelju suvo sa sunčanim periodima i malo oblaka. Početkom iduće sedmice hladna jutra sa maglom, a tokom dana manji porast temperature i suvo sa sunčanim intervalima. Ipak, ponegde se može zadržati magla i niska oblačnost veći deo dana uz niže temperature. U sunčanim predelima i na planinama biće znatno toplije.