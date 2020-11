METEOS: U SREDU U KRUŠEVCU OBLAČNO, TEMPERATURA DO 8°C

U sredu suvo i preovlađujuće oblačno u većini predela, a samo na jugoistoku i istoku ujutru slaba kratkotrajna kiša. Na severozapadu će doći do delimičnog razilaženja oblaka sa sunčanim intervalima. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 8°C na jugu do 11°C na severu Srbije i u Negotinu.

U sredu u Kruševcu oblačno uz malo kratkotrajne kiše ujutru, a zatim suvo. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 8°C.

U četvrtak suvo sa dužim sunčanim periodima uz umeren jugoistočni vetar u košavskom području. U petak će doći do naoblačenja sa kišom popodne, najpre na severu i zapadu Srbije uz pad temperature. U subotu hladnije sa kišom i susnežicom na jugu Srbije, a u ostalim krajevima suvo uz razvedravanje na severu. U Beogradu je moguća susnežica u subotu.