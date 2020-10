METEOS: U SREDU U KRUŠEVCU MALO TOPLIJE

U sredu jutro vrlo hladno, a tokom dana toplije u odnosu na utorak uz promenljivu oblačnost sa sunčanim periodima. Krajem dana na zapadu i jugozapadu Srbije naoblačenje i povremena kiša. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 2°C u Požegi do 7°C u Beogadu, a maksimalna od 16°C na severu Vojvodine do 20°C na zapadu i jugu Srbije. Uveče je moguća kiša na zapadu Srbije.

U sredu u Kruševcu toplije uz umerenu oblačnost sa sunčanim periodima. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 5°C, a maksimalna oko 19°C.

U četvrtak promenljiva oblačnost sa povremenom kišom, pre podne više kiše na severu, a popodne više u centralnim i južnim krajevima. U petak i za vikend hladnije sa mestimičnom kišom u petak i subotu, a u nedelju pretežno suvo. Iduće sedmice suvo sa vrlo hladnim jutrima u ponedeljak i utorak, a dnevna temperatura u postepenom porastu.