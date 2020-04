METEOS: U SREDU TOPLIJE, UJUTRU SLAB MRAZ

U sredu ujutru slab mraz u većini krajeva osim na jugu Srbije gde će biti još oblaka ujutru. U ostalim predelima tokom dana sunčano i toplije nego u utorak popodne, mada sveže za april. Sredinom dana će doći do razvedravanja i na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -4°C do 3°C, a maksimalna od 12°C do 16°C.

U sredu u Kruševcu jutro vrlo hladno i promenljivo oblačno. U toku prepodneva se razvedrava, pa će ostali deo dana biti sunčano. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura -1°C, a maksimalna do 15°C.

U četvrtak ujutru je takođe moguć slab mraz, ovoga puta na jugu Srbije, dok će na severu izostati. Tokom dana sunčano i znatno toplije nego u sredu i u većini krajeva oko ili malo iznad 20°C. U petak i subotu još toplije i sunčano uz temperaturu do 20°C, a od nedelje temperatura u postepenom padu uz promenljivu oblačnost i povremenu kišu početkom iduće sedmice.