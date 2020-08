METEOS: U SREDU SUNČANO I VEOMA TOPLO

U sredu par stepeni niža temperatura u odnosu na vrlo toplo utorak. U toku dana uz sunčane periode i razvoj oblaka koji može uzrokovati ređu pojavu kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Veća šansa za lokalne pljuskove je na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 29°C na zapadu Srbije do 32°C na jugu. Uveče je moguća pojava lokalnih pljuskova na zapadu i jugu Srbije.

U sredu u Kruševcu sunčano i vrlo toplo uz popodnevni razvoj oblaka sa malom šansoma za kratkotrajni lokalni pljusak. Vetar slab severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 32°C.

U četvrtak sunčano, toplo i sparno. U petak vrlo toplo i sunčano u većem delu dana, a popodne i krajem dana razvoj oblaka sa mogućim lokalnim pljuskovima, najpre na zapadu Srbije. Za vikend nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz nestabilno vreme i moguće lokalne pljuskove.