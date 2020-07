METEOS: U SREDU SUNČANO I TOPLO

U sredu pretežno sunčano i toplo uz razvoj slabe do umerene oblačnosti tokom dana. Predveče i uveče je moguća slaba kiša na zapadu i jugoistoku zemlje. Uveče i u noći ka četvrtku kiša u centralnim i istočnim krajevima. Vetar slab južni, jugoistočni, istočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 9°C do 16°C, a maksimalna od 27°C do 30°C na jugu Srbije.

U sredu u Kruševcu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab istočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura oko 12°C, a maksimalna do 29°C.

U četvrtak rano ujutru i prepodne slaba prolazna kiša u centralnim i istočnim krajevima a tokom dana promenljivo oblačno uz moguću slabu kišu u većini predela osim na krajnjem severu, severoistoku i istoku zemlje. U petak promenljivo oblačno sa slabom kišom. U subotu oblačno sa kišom tokom većeg dela dana. U nedelju razvedravanje uz sunčano i prijatno toplo vreme tokom dana. Početkom naredne sedmice sunčano i toplo.