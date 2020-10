METEOS: U SREDU PROMENLJIVO, ALI TOPLO VREME

U sredu ujutru ponegde magla u zapadnoj i južnoj Srbiji, kao i u Timočkoj Krajini. U toku dana malo do umereno oblačno uz sunčane periode i par stepeni svežije u odnosu na utorak. Vetar slab južni i jugoistočni, a popodne slab severozapadni i severni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 4°C na jugu do 11°C u Beogradu, a maksimalna od 17°C u Negotinu do 20°C.

U sredu u Kruševcu malo do umereno oblačno uz sunčane intervale i stepen-dva svežije u odnosu na utorak. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 20°C.

U četvrtak umerena oblačnost uz sunčane intervale. Krajem dana i u noći ka petku je moguća slaba prolazna kiša koja zahvata najpre severne i zapadne krajeve. U petak i za vikend postepeno hladnije uz promenljivu oblačnost sa moguće malo kiše u subotu.