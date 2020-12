METEOS: U SREDU OBLAČNO, POVREMENO SA KIŠOM

U sredu naoblačenje sa kišom koje se širi sa jugozapada na sve predele. Na severu će biti malo padavina, a više na jugu Srbije. U Timočkoj Krajini će biti najhlandije i tamo je moguć sneg, dok će na krajenjm jugu Srbije biti najtoplije. Duvaće jaka košava u pomoravlju i podunavlju, koja će krajem dana biti u slabljenju. Udari vetra u okolini Vršca do 110 km/h u toku prepodneva. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od -1°C u Negotinu do 6°C u Vršcu, a maksimalna od 1°C u Negotinu do 10°C u Vranju.

U sredu u Kruševcu naoblačenje sa kišom povremeno. Vetar umeren istočni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 1°C, a maksimalna do 5°C.

U četvrtak, petak i subotu pretežno oblačno sa vrlo malo sunčanih intervala. Vetar će biti slab i postojaće šansa za slabu kišu povremeno, pre svega u centralnim i južnim krajevima, a u subotu ponegde i na severu Srbije. U nedelju kiša u većini predela, a u ponedeljak razvedravanje.