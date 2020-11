METEOS: U PONEDELJAK SUNČANO, OD UTORKA HLADNIJE

U ponedeljak suvo vreme sa jutarnjom maglom na zapadu i po kotlinama. Tokom dana mala do umerena oblačnost sa sunčanim periodima i toplije od proseka za ovo doba godine. Po kotlinama će se duže tokom dana zadržati magla ili niska oblačnost sa sumaglicom. Krajem dana naoblačenje na zapadu i severu Srbije. Vetar slab istočni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C u Požegi i na jugu Srbije do 8°C u Vršcu, a maksimalna od 10°C u Negotinu do 18°C u Loznici. Uveče kiša na severozapadu Srbije.

U Kruševcu u ponedeljak ujutru magla, a tokom dana duži sunčani periodi. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 16°C.

U utorak oblačno i hladnije sa kišom, a na višim planinama sneg. U sredu slaba kiša na jugu i jugoistoku koja prestaje, a na planinama sneg. U ostalim krajevima suvo. U četvrtak suvo sa malo sunčanih intervala, a u petak i subotu je moguća kiša.