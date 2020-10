METEOS: U PONEDELJAK RAZVEDRAVANJE, OKO 20°C

U ponedeljak dolazi do postepenog razvedravanja. Oblaci se razilaze i odlaze na istok, pa će sredinom dana i popodne biti dužih sunčanih perioda uz umerenu oblačnost i toplije vreme. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna od 18°C do 21°C.

U ponedeljak u Kruševcu dolazi do postepenog razvedravanja uz sunčane periode sredinom dana i popodne. Vetar slab istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna 20°C.

U utorak duži sunčani periodi uz umerenu oblačnost i toplo za ovo doba godine, oko 20°C stepeni u toku dana. U podunavlju i velikom pomoravlju će duvati umeren jugoistočni vetar. U sredu se očekuje prolazna kiša i malo svežije vreme. Samo bi na severu Srbije ostalo suvo. U četvrtak razvedravanje i za naredni vikend suvo sa sunčanim periodima i toplije od proseka po današnjoj prognozi.