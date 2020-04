METEOS: U PETAK TOPLIJE, TEMPERATURA OD -3 DO 15°C

U petak ujutru u Srbiji se očekuje slab mraz u većini krajeva. U toku dana sunčano uz dalji porast temperature, a samo na jugu i jugozapadu Srbije promenljivo oblačno. Sneg koji je juče pao u južnim krajevima (5 do 15 cm) brzo će se istopiti. Vetar ujutru slab južni i jugoistočni, a popodne slab severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -5°C do 2°C, a maksimalna od 11°C na jugu Srbije do 16°C u severnim i centralnim krajevima.

U petak ujutru u Kruševcu slab mraz, a tokom dana sunčani periodi sa malo oblaka i toplije. Vetar slab severoistočni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura -3°C, a maksimalna do 15°C.

U subotu i nedelju u Srbiji pretežno sunčani periodi uz malo više oblaka samo na jugu Srbije i temperaturu od 14°C do 17°C. Početkom iduće sedmice će duvati jak jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju uz sunčano vreme. Od utorka se očekuje dalji porast temperature, a vetar će sasvim oslabiti u sredu. Sredinom iduće sedmice temperature oko 20°C tokom dana.