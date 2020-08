METEOS: U PETAK SPARNO SA MOGUĆIM PLJUSKOVIMA

U petak toplo i sparno vreme sa dužim sunčanim periodima pre podne i dnevnim razvojem oblaka koji će usloviti lokalne pljuskove popodne, najpre na jugu i istoku Srbije. Pljuskovi se krajem dana šire ka severu i zapadu Srbije, a lokalno obilne padavine se očekuju u centralnim predelima. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 20°C, a maksimalna od 26°C na jugu do 31°C na severu Srbije. Uveče mestimična kiša i lokalni pljuskovi.

U petak u Kruševcu toplo i sparno vreme sa sunčanim periodima pre podne, a popodne sa razvojem oblaka koji će usloviti lokalne pljuskove. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 29°C.

Za vikend toplo i sparno vreme sa sunčanim periodima i dnevnim razvojem oblaka koji mogu usloviti lokalne pljuskove, osim po Vojvodini gde će biti pretežno suvo. Iduće sedmice sunčano i toplo uz dnevnu temperaturu oko 31°C sa razvojem oblaka popodne i manjom šansom za lokalne pljuskove.