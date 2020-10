METEOS: U PETAK MALO TOPLIJE, OKO 19°C U KRUŠEVCU

U petak sunčanije vreme uz manji porast temperature. Samo će na jugu i jugoistoku Srbije biti oblačno u prvom delu dana, a na krajenjm jugoistoku s slabom kišom pre podne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a u Negotinu toplije, do 14°C. Maksimalna temperatura od 15°C u Dimitrovgradu do 21°C u Somboru. Uveče suvo.

U petak u Kruševcu pre podne oblačno, a popodne sa malo sunčanih perioda. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna oko 19°C.

Za vikend pretežno sunčano vreme uz porast temperature, ali uz vrlo hladno jutro u subotu i nedelju sa Tmin u većini predela ispod 10°C, a ponegde svega oko 5°C. Maksimalna temperatura oko 20°C ili malo iznad 20°C. U ponedeljak dolazi do novog naoblačenja koje će usloviti kišu, najpre na zapadu i severu Srbije, dok će nai stoku i jugu ostati suvo do pred kraja dana. U utorak kiša u većini predela i malo hladnije.