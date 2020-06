METEOS: U PETAK MALO TOPLIJE, MOGUĆA KIŠA

U petak više sunčanih sati i malo toplije nego u četvrtak. Dnevni razvoj oblaka će usloviti ređu pojavu lokalnih pljuskova koji na severu Srbije mogu potpuno izostati. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 18°C, a maksimalna od 24°C u Dimitrovgradu do 28°C u Prijepolju i Užicu. Uveče je moguća pojava lokalnih pljuskova na jugozapadu Srbije.

U petak u Kruševcu sunčani periodi uz razvoj oblaka sa mogućim kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 27°C.

Za vikend i početkom iduće sedmice promenljivo i nestabilno vreme sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i čestom pojavom kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura ispod proseka za ovo doba godine, a najsvežije će biti u nedelju i ponedeljak.