METEOS: U PETAK JUTRO VEOMA SVEŽE, TOKOM DANA TOPLO

U petak jutro vrlo sveže. U toku dana pretežno sunčano i neznatno toplije u odnosu na četvrtak. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C u Požegi do 18°C u Negotinu, a maksimalna od 24°C do 27°C.

U petak u Kruševcu sunčano i umereno toplo tokom dana. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 10°C, a maksimalna oko 26°C.

Za vikend sunčano i sve toplije tokom dana, ali uz sveža jutra. U nedelju dnevna temperatura oko 30°C, a u ponedeljak malo iznad 30°C. U utorak i sredu nekoliko stepeni niža i prijatnija temperatura uz prolazno naoblačenje u utorak.