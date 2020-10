METEOS: U NEDELJU U KRUŠEVCU HLADNO, OKO 13°C

U nedelju prohladno uz postepeno razvedravanje i sunčane periode tokom dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 3°C do 8°C, a maksimalna od 12°C na severu do 15°C na jugu Srbije.

U nedelju u Kruševcu hladno uz postepeno razvedravanje i sunčane periode tokom dana. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 13°C.

Sledeće nedelje pretežno sunčano sa vrlo hladnim jutrom u ponedeljak i utorak, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Dnevna temperatura u svakodnevnom porastu, pa bi od srede bilo toplije vreme od proseka za ovo doba godine uz maksimalne temperature malo iznad 20°C u četvrtak i petak.