METEOS: U NEDELJU OBLAČNO, U PONEDELJAK TOPLIJE

U nedelju duži sunčani periodi, osim na krajnjem jugu Srbije gde će uz više oblaka biti malo kiše. Duvaće umeren, povremeno pojačan istočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 2°C do 6°C, a maksimalna od 12°C u Dimitrovgradu do 18°C na severu.

U nedelju u Kruševcu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Duvaće umeren do pojačan istočni i severoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna 16°C.

U ponedeljak sunčano. U pomoravlju i podunavlju će duvati jak jugoistočni vetar tj. Košava uz par stepeni nižu temperaturu u košavskom području. U ostalilm predelima vetar umeren istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 1°C u Dimitrovgradu do 9°C u Vršcu, a maksimalna od 14°C u Dimitrovgradu do 18°C na zapadu i severu Srbije.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano. Duvaće umeren istočni i severoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna 16°C.

U utorak vetar u slabljenju uz sunčano vreme i manji porast temperature. Do kraja sedmice sunčano i sve toplije. U sredu maksimalne temperature oko 20°C, a od četvrtka do nedelje od 21°C do 24°C.