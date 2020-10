METEOS: U KRUŠEVCU U ČETVRTAK SUNČANI PERIODI TOKOM DANA

U četvrtak pre podne mala do umerena oblačnost uz sunčane periode. Popodne dolazi do naoblačenja u severnim, a zatim i zapadnim krajevima uz moguće malo kiše. Ova oblačnost uveče zahvata i centralne predele i u toku noći se premešta ka jugu Srbije. Vetar slab severozapadni, popodne u Vojvodini umeren. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 5°C na jugu do 10°C na severu, a maksimalna od 16°C do 19°C.

U četvrtak u Kruševcu sunčani periodi, a kasnije popodne postepeno naoblačenje i uveče i u noći ka petku je moguća slaba kiša. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 18°C.

U petak i za vikend postepeno hladnije uz promenljivu oblačnost sa moguće malo kiše u subotu. Početkom iduće sedmice hladna jutra, a tokom dana manji porast temperature i suvo sa sunčanim periodima.