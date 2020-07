METEOS: U ČETVRTAK VEOMA TOPLO, UVEČE NAOBLAČENJE

U četvrtak pretežno sunčano i toplo a na jugu vrlo toplo. Samo na severu Srbije niže temeperature uz slabu do umerenu oblačnost sa prolaznom kišom, uglavnom u prepodnevnim časovima a popodne suvo i sunčano. U kasnim popodnevnim i večernjiim časovima naoblačenje sa kišom i pljuskovima u zapadnim, jugozapadnim krajevima i Negotinskoj krajni. Kasnije tokom večeri i noći ka petku ovo naoblačenje zahvata i centralne predele uz kišu i pljuskove. Vetar slab severoistočni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 28°C na severu do 34°C na krajnjem jugozapadu, u Prijepolju.

U četvrtak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Uveče prolazno naoblačenje uz moguću pojavu kiše. Vetar slab severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko 17°C, a maksimalna do 32°C.

U petak pretežno sunčano i toplo tokom dana, a na jugu sunčano i vrlo toplo. Naoblačenje kasno popodne i uveče prvo zahvata severoistočne, zapadne i jugozapadne predele uz moguću pojavu kiše i pljuskova sa grmljavinom koji se tokom večeri i noći šire na ostale predele. U subotu ovo naoblačenje zahvata većinu predela uz povremenu kišu tokom dana ali i sunčane intervale. U nedelju pretežno sunčano i toplo. Početkom sledeće sedmice sunčano i vrlo toplo.